ذروة الحالة الممطرة الـ 15 تبدأ اليوم بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تبدأ ذروة الحالة الممطرة الـ 15 بأمطار من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذروة الحالة الممطرة تبدأ من اليوم حتى ليلة غدٍ الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت والبحرين وقطر واليمن.

كما توقع الحصيني أن تزداد غزارة الحالة الممطرة على أجزاء من الباحة وعسير وشرق وشمال شرق مكة تسبقها رياح نشطة مغبرة، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة بدءًا من مساء الغد وفقًا للنماذج العددية للطقس.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.