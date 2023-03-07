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احتفالًا بإبداع وفن الموسيقار المصري

ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر محبو أنغام الموسيقى العربية، غدًا الأربعاء، حدثًا موسيقيًا مميزًا يصدح صوته في الليلة الغنائية “ذكريات” التي تمتلئ بإبداع الموسيقار المصري هاني شنودة على مسرح أبوبكر سالم الذي شهد صورًا عديدة من التاريخ الفني في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات تقويم الرياض، وبمشاركة بعض نجوم العالم العربي، وذلك بتنظيم من شركة بنش مارك.

موسيقى هاني شنودة

ويرتبط اسم الموسيقار هاني شنودة بالتلحين والتوزيع الموسيقي عبر سنوات عديدة قدم فيها الألحان لأغاني الفنانين العرب، وعمل على الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات العربية بصناعة تأثيرات تلائم القصة وتنقل السامع إلى عالم من الفن المحسوس والمبتكر.

وستسهر العاصمة الرياض غدًا طربًا وتقديرًا لمسيرة وذكريات الموسيقار الذي تفرد بتكوين أول فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم المغني محمد منير ولحن له عددًا من الأغاني في أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.

أبرز كبار النجوم

وسيتغنى النجوم في ليلة فنية موسيقية تجمعهم بذكريات الموسيقار هاني شنودة، وهم: أحمد عدوية، ومحمد منير، وعمرو دياب، وأنغام ومنى عزيز ومي فاروق ومصطفى حجاج إضافة إلى فرقة كايروكي.

وتعد ليلة “ذكريات” من الأحداث الموسيقية التي تحتضنها المملكة ويترقبها الكثير من محبي الألحان والإيقاعات العربية والتنوع الذي حظي به الموسيقار هاني شنودة في أعماله التي قدمها طيلة السنوات الماضية.

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