ذكر سلحفاة عمره 90 عامًا ينجب ثلاثة صغار

كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن ذكر سلحفاة يدعى السيد بيكلز، ويبلغ من العمر 90 عامًا، أنجب ثلاثة صغار في حديقة حيوان هيوستن، أخيرًا.

اكتشاف البيض

وتمكن هذا الحيوان المهدد بالانقراض من أن يصبح أبًا مرة أخرى، بفضل حارس الحديقة الذي اكتشف بيض السيدة بيكلز زوجته في الوقت المناسب، مما أتاح نقلها إلى حاضنة تقلد ظروف التفقيس في موطن السلحفاة الأصلي في مدغشقر. علمًا بأن الأعمار المسجلة للسلاحف المشعة موطنها الأصلي في الأراضي العشبية والغابات الشائكة لجنوب مدغشقر، تصل إلى 188 عامًا؛ ما يعني أن السيد بيكلز سلحفاة في منتصف العمر.

وقالت حديقة الحيوان: إنه على الرغم من بقائه مع السيدة بيكلز 27 عامًا، لم ينجب الاثنان سوى مرة واحدة في عام 1997، حيث إن السلاحف لا تتكاثر في كثير من الأحيان. ولهذا السبب كانت هناك إثارة إضافية حول الصغار حديثي الولادة والذين تمت تسميتهم ديل وغيركين وهلابينو.

بيان الحديقة

وأصدر مسؤولو حديقة الحيوان بيانًا جاء فيه: هذه البيكلز الصغيرة هي مسؤولية كبيرة لعلم الوراثة للسلاحف المشعة، حيث إن والدها بين أكثر السلاحف المشعة قيمة جينيًّا في رابطة حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.