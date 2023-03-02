رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة

نجح الكوستاريكي أوسكار دوارتي في إحراز هدف التعادل لنادي الوحدة من ضربة رأسية في شباك نادي الهلال، مستغلًّا الخطأ في تمركز اللاعبين.

واستغل دوارتي عرضية المغربي فيصل فجر المتقنة في الدقيقة الـ24 ليسجل الهدف بضربة رأسية جيدة في شباك الحارس محمد العويس.