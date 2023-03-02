رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة

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نجح الكوستاريكي أوسكار دوارتي في إحراز هدف التعادل لنادي الوحدة من ضربة رأسية في شباك نادي الهلال، مستغلًّا الخطأ في تمركز اللاعبين.
أوسكار دوارتي يُحرز هدف التعادل لـ #الوحدة #المواطن_الرياضي #الهلال_الوحدة #الوحدة_الهلال #دوري_روشن pic.twitter.com/Rw0gG3GAro
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023
واستغل دوارتي عرضية المغربي فيصل فجر المتقنة في الدقيقة الـ24 ليسجل الهدف بضربة رأسية جيدة في شباك الحارس محمد العويس.