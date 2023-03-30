رئيسة تايوان في نيويورك وبكين تهدد برد انتقامي

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وصلت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، الأربعاء، إلى نيويورك في زيارة أثارت حفيظة الصين، التي توعدت برد انتقامي في حال التقت رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.
وتعد الولايات المتحدة هي محطة توقف لتساي المتجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة غواتيمالا، وبيليز.
وستجري تساي خلال عودتها إلى تايوان، توقفًا في كاليفورنيا حيث كان مكارثي قد أعلن أنه سيلتقي بها.
وبيليز وغواتيمالا هما من الدول الـ13 التي لا تزال تعترف رسميًّا بتايوان، وليس ببكين بعدما أقامت هندوراس، الأحد، علاقات دبلوماسية مع الصين.
من جانبها، أكدت بكين، الأربعاء، معارضتها الحازمة أي لقاء بين تساي ومكارثي، وتوعدت باتخاذ تدابير مضادة حازمة في حال تم اللقاء.
ورأى مكتب الشؤون التايوانية في بكين أن محطة تساي الأمريكية تشكل “استفزازًا”.
وأضافت المتحدثة باسم المكتب جو فنغليان: “هذا العبور المفترض لزعيمة تايوان هو في الحقيقة استفزاز يهدف إلى نيل الاستقلال بالاعتماد على الولايات المتحدة”.