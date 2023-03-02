رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول وظائف شاغرة بالنيابة العامة واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي
رفعَ رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، التهنئة لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) – حفظه الله -، بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمَّة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.
وأكد الناصر بأن الدعم الذي يقدمه المركز ينعكس بأثرٍ إيجابي على استثمارات الشركة وموثوقيتها وعلى منظومة الأعمال المحيطة بها”.
وعبَّر الناصر عن شكرِه لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة؛ على دعمه المستمر للشركة، ولمعالي أمين عام لجنة استثمارات الشركات الكبرى الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ولمعالي الرئيس التنفيذي لمركز برنامج “شريك” عبدالعزيز العريفي، على ما تحقَّق من إنجازات واتفاقيات، التي منها الموافقة على تقديم دعمٍ مخصصٍ لخمسة مشاريع خاصة بأرامكو السعودية؛ هي مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الفولاذ، ومشروع خدمات الحوسبة السحابة، ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن، ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيماويات.
وأكد الناصر بأن هذا الدعم سيكون له أبلغ الأثر على تنويع اقتصاد المملكة ونهضتها الصناعية والتقنية.