Icon

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية Icon رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي Icon سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول Icon وظائف شاغرة بالنيابة العامة Icon واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز Icon يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك Icon اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية Icon رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينعكس بأثرٍ إيجابي على استثمارات الشركة وموثوقيتها

رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رفعَ رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، التهنئة لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) – حفظه الله -، بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمَّة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.

ينعكس على دعم الشركة

وأكد الناصر بأن الدعم الذي يقدمه المركز ينعكس بأثرٍ إيجابي على استثمارات الشركة وموثوقيتها وعلى منظومة الأعمال المحيطة بها”.

شكر وتقدير

وعبَّر الناصر عن شكرِه لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة؛ على دعمه المستمر للشركة، ولمعالي أمين عام لجنة استثمارات الشركات الكبرى الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ولمعالي الرئيس التنفيذي لمركز برنامج “شريك” عبدالعزيز العريفي، على ما تحقَّق من إنجازات واتفاقيات، التي منها الموافقة على تقديم دعمٍ مخصصٍ لخمسة مشاريع خاصة بأرامكو السعودية؛ هي مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الفولاذ، ومشروع خدمات الحوسبة السحابة، ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن، ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيماويات.

تنويع اقتصاد المملكة

وأكد الناصر بأن هذا الدعم سيكون له أبلغ الأثر على تنويع اقتصاد المملكة ونهضتها الصناعية والتقنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار