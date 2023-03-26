رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين

أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، على دعم الشركة لأمن وتطور الطاقة في دولة الصين.

وأضاف الناصر، في منتدى التنمية الصيني، أن هذا الدعم يأتي عبر الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات، التي تُمكّن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون، وكيميائيات، ومواد متقدمة.

زيادة الطاقة الإنتاجية

وتابع الناصر أن زيادة أرامكو طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، سيعزز “أمن الطاقة الصيني” على المدى الطويل، مشددا على أن التحول العالمي للطاقة يحتاج بشدة إلى “بعض الواقعية والوضوح”.

وقال الناصر إن أرامكو تهدف لأن تصبح مصدراً شاملاً للطاقة والكيميائيات لدعم أمن الطاقة في الصين على المدى البعيد وضمان استمرار التنمية عالية الجودة فيها.