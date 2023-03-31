Icon

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد Icon الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل تعزيز قيمته والاستفادة منه

رئيس أرامكو: ولي العهد كان يركز على التخلص من الاعتماد على النفط

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
رئيس أرامكو: ولي العهد كان يركز على التخلص من الاعتماد على النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو، أن التخلص من الاعتماد على النفط لا يعني التخلص من النفط نفسه بل تعزيز قيمته في اتجاه الصناعات التحويلية والغاز.

عدم التخلص من النفط

وأضاف الناصر خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “MBC1″، أن الاعتماد على مصادر أخرى كمقومة للاقتصاد والدخل لا يعني التخلص من النفط نفسه وإنما تعزيز قيمته وهذا ما يركز عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال تعزيز الاستفادة من النفط.

واستشهد رئيس أرامكو بعدة أمثلة بشأن النفط منها أن اليوم يتم رفع الطاقة الإنتاجية والعمل على التصاميم الهندسية من 12 مليون إلى 13 مليون برميل للطاقة القصوى، وفي الغاز ارتفع بنسبة 40% من 2015 لـ 2020، وتحويل البترول إلى مواد كيميائية.

وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان له رؤية متعددة ليس في النفط والغاز والبتروكيماويات فقط بل في الصناعة والتعدين والتقنيات.

صناعة المواد من النفط

من جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن أرامكو نتنج 12 لـ 13 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز، ويتم استخدام أقل من مليون في صناعة المواد، وهنا طلب ولي العهد أن تصل هذه الكمية إلى 3 ملايين.

وأضاف أن فريق أرامكو عرض عليهم التحديات التي تواجه من ناحية المصاريف الرأسمالية واستيعاب السوق وتأثير هذا الأمر على ربحبة شركات البتروكيماويات بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن ولي العهد كان يسمع مرة ثانية ويدفع إلى مستوى أعلى من الطموح وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على رقم معين للزيادة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم