رئيس الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، بعد زيارة غير معلنة لقاعدة في شمال شرق سوريا حيث التقى مع القوات الأمريكية، إن نشر القوات في سوريا منذ ما يقرب من ثمانية أعوام لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يستحق المخاطرة.

وكان ميلي توجه جوًا إلى سوريا لتقييم الجهود المبذولة لمنع عودة ظهور الجماعات المتطرفة ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من الهجمات، بما في ذلك من الطائرات المسيرة.

وأجاب لدى سؤاله من صحفيين مرافقين له عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، قائلًا: إذا كان سؤالك هو هل هذه المهمة ضرورية؟، فإن الإجابة هي نعم.

وتابع: أعتقد أن إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة هي مهام ضرورية يمكن القيام بها.

وأضاف: تنطوي المهمة على مخاطر بالتأكيد، فقد أصيب أربعة جنود أمريكيين بجروح أثناء غارة بطائرة هليكوبتر الشهر الماضي أسفرت عن مقتل قيادي بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وأسقط الجيش الأمريكي الشهر الماضي طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا كانت تحاول إجراء عملية استطلاع على قاعدة دوريات في شمال شرق البلد، كما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة قاعدة أمريكية في يناير بمنطقة التنف السورية.

وقال الجيش الأمريكي إنه أسقطت طائرتين بينما أصابت الثالثة المجمع مما أدى إلى إصابة اثنين من أعدائهم. وبحسب وكالة رويترز، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن ميليشيات مدعومة من إيران هي التي وجهت الهجمات.