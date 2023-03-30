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مؤكدًا على سداد 99% من قيمة المبلغ

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ صباحاً
رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن أن 3 جهات ساهمت في دفع النادي 120 مليون ريال لنيل الرخصة الآسيوية والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وتحدث الحائلي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “دعم وزارة الرياضة ورعاة النادي الذي يصل عددهم إلى 14 راعيًّا، بالإضافة لدعم أعضاء مجلس إدارة النادي، ساهم في تجميعنا لـ 120 مليون ريال لنيل الرخصة، قمنا بتسديد 99% من قيمتها”.

نادي الاتحاد يثمن دعم وزير الرياضة

وأضاف الحائلي: “كل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه ومساندته لنادي الاتحاد، بعد الله هو له فضل كبير في إعادة نادي الاتحاد للواجهة مرة أخرى”.

وواصل الحائلي قائلًا: “وزير الرياضة هو الدرع الحصين لكل الأندية السعودية، ودائمًا كان وزير الرياضة يقول لي بأنه سيساعدني بشرط تقديم الحلول، أيضًا التطور الكبير في القطاع الرياضي ونجاح نادي النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو سيفيد الاتحاد في المستقبل بلا شك، من حيث التعاقد مع أي نجم عالمي سيكون مرحب بالقدوم للدوري السعودي بعد رؤيته لـ رونالدو في صفوف دورينا”.

وأضاف: “عودة العميد للمشاركة الآسيوية هي شيء طبيعي، ولابد من أن تكون فريق بطل ينافس على كل البطولات، وكان لابد من وضع ميزانية لحل كل القضايا التي عانى منها الفريق”.

وتابع الحائلي: “النادي أمانة في أعناقنا أنا ومجلس إدارته ونحن الآن نركز على المنافسة في كل البطولات وسواء كنت موجودًا أو لا في رئاسة النادي بالموسم المقبل مصلحة النادي هي الأهم”.

 

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