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رئيس الصين يكشف سر اختيار زيارة روسيا كأول بلد بعد إعادة انتخابه

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
رئيس الصين يكشف سر اختيار زيارة روسيا كأول بلد بعد إعادة انتخابه
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، أثناء زيارة دولية إلى روسيا، أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترًا مع الغرب.

وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل بدء جولة ثانية من المحادثات مع الرئيس الروسي: دعوت بالأمس الرئيس بوتين لزيارة الصين هذه السنة في الوقت الذي يناسبه، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

رئيس الصين يزور روسيا بدعوة من بوتين

سر اختيار زيارة روسيا

وأكد الرئيس الصيني أنه اختار زيارة روسيا كأول بلد بعد فوزه بالولاية الرئاسية الثالثة لأنها تشكل مع بلاده أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الجديد لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتطوير الشراكة مع روسيا.

ودعا شي في اجتماعه مع ميشوستين إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية لروسيا والصين خلال هذا العام.

طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم

أبرز التصريحات

وكانت أبرز التصريحات الأخرى التي جاءت على هامش الزيارة الصينية إلى روسيا هي أن كلا البلدين تعدان مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير عبر الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا.

وستعمل الحكومتان على تنسيق العمل لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها اليوم على أعلى مستوى.

وعلى الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح، كما أعلنت موسكو أنها مهتمة بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع بكين وكذلك تعزيز الشراكة الشاملة.

اتفقت موسكو وبكين على رفع حجم التجارة في عام 2023 إلى 200 مليار دولار، وتشمل حافظة استثمارات لجنة الاستثمار الحكومية الدولية التابعة لروسيا الاتحادية والصين 79 مشروعًا تزيد قيمتها على 165 مليار دولار.

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