رئيس الطائي يكشف كيف استفاد ناديه من قدوم كريستيانو رونالدو للسعودية

كشف تركي الضبعان رئيس نادي الطائي عن الاستفادة التي سيجنيها ناديه من قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الضبعان في تصريحات تلفزيونية: ” قدوم رونالدو سهّل على الطائي مهمة التفاوض مع أحد اللاعبين الأجانب، لا شك أنه سيأتي للدوري السعودي لمجرد وجود رونالدو فيه”.

شهرة كريستيانو رونالدو تتخطى ميسي

وأضاف الضبعان: ” شهرة رونالدو تتخطى وتتفوق على شهرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنا أقول واقع، وحديث رونالدو قبل مباراة البرتغال وليشتنشتاين عن أهمية الدوري السعودي وقوته يدل على كلام موزون من شخص جاء ولديه رسالة”.

وفي يوم الأربعاء الماضي، كان رونالدو تحدث عن قوة المنافسة في الدوري السعودي قبل مباراة البرتغال وليشتنستاين قائلًا: “الدوري السعودي ليس مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني ولكنني معجب كثيرًا بتطوره وإذا استمر في التطور سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم”.

وتابع رونالدو: “لن أعتزل دوليًّا لأنني أريد التواجد مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026”.