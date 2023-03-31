رئيس الفتح: صُدمت من قرار رينارد بالرحيل عن المنتخب السعودي

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علق سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، على قرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بالرحيل عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
#ملعب_SBC | سعد العفالق – رئيس الفتح: صُدمت من اختيار رينارد لسيدات فرنسا، ولا أعلم حتى الآن سبب قراره. #قناة_SBC@SaadAfaliq pic.twitter.com/oxCTNeF4nS
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 29, 2023
وقال العفالق متحدثًا في برنامج “ملعب SBC”: “صُدمت حقيقة من قرار المدرب الفرنسي بالرحيل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات ولا أعلم حتى الآن سبب قراره بالرحيل”.
وفي سياق آخر، حقق المدرب الفرنسي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، أرقامًا جيدة مع الأخضر خلال 3 سنوات و206 أيام، تولى فيهم مسؤولية تدريب الأخضر منذ يوليو من عام 2019 حتى مارس 2023.
المدرب الفرنسي خاض مع الأخضر 21 مباراة ما بين ودية ورسمية حقق الفوز في 14 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، وسجّل الأخضر تحت قيادته 37 هدفًا وسكنت شباكه 15 هدفًا.
واحتل الأخضر مع رينارد المركز الرابع في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بقطر، حيث فاز على منتخب الأرجنتين وخسر من منتخبي بولندا والمكسيك.