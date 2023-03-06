رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن

حذر رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، النساء بعقوبات مشددة على انتهاك ضوابط الزي، وفي الوقت نفسه، تعهد بأنه سيطبق عقوبة الإعدام ضد المتسببين بتسميم الطالبات.

تسمم الطالبات في إيران

ويُذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رفض الاعتراف بتسمم طالبات المدارس، ووصفها بالمؤامرة ممن أسماه بالعدو، معتبرًا أن ما يحدث هو لإثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف، على حد تعبيره.

ولم يشر رئيسي صراحة إلى من هو العدو المقصود الذي تسبب بتسميم الطالبات.

اعتقال العديد من أسر الطالبات

يأتي ذلك فيما قالت قناة إيران إنترناشيونال إن الأمن الإيراني اعتقل عددًا من الأسر تجمعت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجًا على تسمم الطالبات.

وتوسعت الهجمات بالمواد الكيمياوية ضد الفتيات في المدارس الإيرانية لتشمل أكثر من 33 مدينة وبلدة في 17 محافظة، وسط اتهامات من قبل سياسيين ونواب وناشطين لجماعات متشددة ومتنفذة قالوا إن هدفها الانتقام من انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية التي هزت النظام خلال خمسة أشهر من الاحتجاجات العارمة.