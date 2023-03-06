Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يجب أن تتغير طريقة رؤية الأشياء مع فرنسا والغرب

رئيس الكونغو يرفع إصبعه بوجه ماكرون: لا تنظر لنا هكذا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
رئيس الكونغو يرفع إصبعه بوجه ماكرون: لا تنظر لنا هكذا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طلب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر إلى البلدان الإفريقية بشكل مختلف.

طريقة رؤية الأشياء يجب أن تتغير

وخلال مؤتمر صحفي جمع الرئيسين في قصر الأمة بالعاصمة كينشاسا، خاطب تشيسكيدي ماكرون قائلًا: يجب أن تتغير طريقة رؤية الأشياء عند التحدث عن علاقاتنا مع فرنسا على وجه الخصوص، ومع الغرب بشكل عام.

وأضاف: أعتقد أنه يجب أن يكون هناك احترام للاعتبارات التي لدينا تجاه بعضنا البعض. يجب أن تتغير طريقة التعاون مع فرنسا وأوروبا.. يجب أن لا تنظروا لنا نظرة أبوة.

تمرد الدول الإفريقية على فرنسا

وأثارت تصريحات رئيس الكونغو الديمقراطية تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لاحظوا تمرد بعض الدول الإفريقية مؤخرًا على فرنسا، من خلال تصريحات أو مواقف غير معتادة، فيما تواصل فرنسا محاولاتها التحكم في اقتصاديات عدد من الدول الإفريقية، بحسب موقع روسيا اليوم.

رئيس إفريقي يرفع إصبعه في وجه ماكرون: لا تنظر لنا هكذا

وتجري حرب صامتة بين فرنسا ومستعمراتها القديمة، حيث يبدو أن باريس في طريقها إلى فقدان آخر مواقعها في القارة السمراء، وقد أظهرت الزيارات التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الفترة الأخيرة إلى المنطقة مدى تقلص نفوذ بلاده في إفريقيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية