رئيس المكسيك يوجه رسالة لاذعة لواشنطن: لسنا مستعمرة أمريكية

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المشرعين الأمريكيين، لاقتراح عمل عسكري ضد عصابات المخدرات، بعد مقتل اثنين من الأمريكيين في عملية خطف عبر الحدود الأسبوع الماضي.

رسالة قوية

ووجه لوبيز أوبرادور رسالة لاذعة لواشنطن خلال مؤتمر صحفي قائلًا: لن نسمح لأي حكومة أجنبية بالتدخل، ناهيك عن القوات المسلحة التابعة لحكومة أجنبية، مضيفًا: نحن لسنا محمية للولايات المتحدة، ولا مستعمرة للولايات المتحدة، المكسيك دولة حرة ومستقلة وذات سيادة.

وخطف مسلحون أربعة أمريكيين عبر الحدود في المكسيك الأسبوع الماضي بعد سفرهم لإجراء عملية جراحية، وقد لقي اثنان من الأمريكيين مصرعهما في عملية الاختطاف، فيما أصيب ثالث وظل الرابع دون أن يصاب بأذى.

التشريع الأمريكي المقترح

وفي أعقاب الاختطاف، قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه مستعد لإدخال تشريع لتصنيف بعض عصابات المخدرات المكسيكية على أنها منظمات إرهابية أجنبية، مما يمهد الطريق لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.