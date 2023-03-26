رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير دفاعه

كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقال وزير دفاعه يوآف غالانت، على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.

قانون أساس الحكومة

الخميس الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع “قانون أساس الحكومة”، الذى يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذى يحصن بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

ووفقًا لما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان، فقد تمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوًا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، وعن حزب شاس موشي أبو طبول، لكن هذا التغيب لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي.

مشروع القانون

وتمت المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.