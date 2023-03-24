رئيس تحرير صحيفة Marca: راموس لم يحسم قراره النهائي بخصوص عرض النصر

كشف الإسباني خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، موقف مواطنه سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي من عرض نادي النصر للانضمام له بعد نهاية الموسم الحالي.

#ملعب_SBC | رئيس تحرير صحيفة الماركا: باريس لم يقدم عرضًا للتجديد لراموس.. والنصر تواصل مع وكيل اللاعب الذي تواجد في المملكة.. ولكن راموس لم يحدد وجهته القادمة حتى الآن. #قناة_SBC@jfelixdiaz pic.twitter.com/URre3uUmTD — #ملعب_SBC (@sbcsport) March 23, 2023

وقال دياز متحدثًا لـ برنامج “ملعب SBC”: “النصر تواصل مع شقيق اللاعب وهو وكيله في نفس الوقت، لكن لاعب باريس سان جيرمان لم يحسم قراره بعد”.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة Marca : “حتى الآن باريس سان جيرمان لم يعرض على اللاعب الإسباني التجديد”.

خطة النصر لإقناع راموس

وكانت صحيفة Esporte ذكرت أن النصر بدأ في تكثيف المفاوضات مع اللاعب الإسباني بعد معرفة نية إدارة باريس سان جيرمان بعدم تجديد العقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

وتحاول إدارة النصر إقناع راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو، أنها تعمل على تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية بالفترة المقبلة.

وسيفتح انضمام النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر، الباب لضم العديد من النجوم العالميين لأصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.