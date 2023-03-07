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خلال زيارة رسمية إلى سيئول

رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير الدفاع ويبحثان التعاون العسكري

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير الدفاع ويبحثان التعاون العسكري
المواطن - واس

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استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

ونقل وزير الدفاع لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

بحث العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان وزير الدفاع، والوفد المرافق له قد وصل اليوم إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا
ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

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