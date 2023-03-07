رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير الدفاع ويبحثان التعاون العسكري الصحة : تسجيل 73 حالة كورونا جديدة وتعافي 76 اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17 ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني
استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.
ونقل وزير الدفاع لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
وكان وزير الدفاع، والوفد المرافق له قد وصل اليوم إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا
ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.