رئيس كولومبيا يناشد المتظاهرين بالإفراج عن الشرطة

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طالب رئيس كولومبيا، غوستافو بترو، الجمعة، المتظاهرين من السكان الأصليين والأرياف، بإطلاق سراح عشرات الشرطيين المحتجزين جنوب البلاد.
وحضّ بترو المدّعين على “التحقيق وتحديد المجرمين الذين تسببوا في الوفيات في كاكويتا”.
وكان الأهالي اشتبكوا مع قوات الأمن، خلال مظاهرة احتجاجية ضد شركة النفط إيمرالد إينرجي في سان فيسنتي ديل كاغوان.
وقتل قروي وشرطي في أعمال العنف، فيما احتجز المتظاهرون نحو 78 شرطيًّا و9 موظفين من شركة النفط رهائن، بحسب مكتب أمين المظالم.
وغرد بترو على “تويتر”: “أشدد على أن إطلاق سراح الشرطيين والحفاظ على سلامتهم، أمران أساسيان بالنسبة للحكومة”.
فيما أكد وزير الداخلية ألفونسو برادا للصحفيين، قبل التوجه جوًّا إلى سان فيسنتي ديل كاغوان في منطقة كاكويتا، أنه “لا يمكنه الجلوس إلى طاولة مفاوضات بينما يُحتجز أفراد من الشرطة”.
وكان المتظاهرون يطالبون بأن تفي إيمرالد إينرجي، بالتزاماتها بشأن بنى تحتية تعهّدت بها للمجتمع المحلي.