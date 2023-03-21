رئيس لجنة توثيق البطولات سابقًا: النصر والأهلي أكثر أندية هاجمتنا

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كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات سابقًا بالمملكة، أن اللجنة الحالية ستعلن عن تصدر الهلال للبطولات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهذا أمر محسوم.
فيديو | تركي الخليوي لـ #المنتصف: اللجنة الحالية ستعلن عن تصدر الهلال للبطولات بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهذا أمر محسوم pic.twitter.com/6x65WIqvE5
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 20, 2023
وقال رئيس لجنة توثيق البطولات في تصريحات لبرنامج المنتصف المذاع على الإخبارية: إن هذا الأمر ليس عليه خلاف، ولكن الخلاف على الأندية الأخرى التي تريد أن تزيد بطولتين أو خمس أو ثماني بطولات.
وأشار تركي الخليوي إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين الهلال والأندية الأخرى، فالاتحاد لديه 37، والأهلي، والنصر ما بين 35 إلى 38 بطولة.
وأردف رئيس لجنة توثيق البطولات سابقًا: النصر والأهلي أكثر الأندية التي هاجمت لجنة توثيق البطولات، لكن الاتحاد تراجع عن الهجوم مؤخرًا، فهم يعتقدون أن اللجنة غير حيادية وظلمتهم ولم تحصر بعد البطولات.
فيديو | رئيس لجنة توثيق البطولات سابقا تركي الخليوي لـ #المنتصف: النصر والأهلي أكثر الأندية التي هاجمت لجنة توثيق البطولات pic.twitter.com/ISo0XuDo1k
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 20, 2023