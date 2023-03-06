رئيس ناميبيا يحرج سفير ألمانيا على الهواء بكلمات قاسية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الناميبي، هاكه كينكوب، وهو يوجه كلمات قاسية إلى سفير ألمانيا في بلاده، حيث يظهر الدبلوماسي وهو ينتقد التواجد الصيني الكثيف في البلد الإفريقي، الأمر الذي استفز الرئيس معتبرًا ذلك تدخلًا في الشأن الداخلي.

وبدأ سفير ألمانيا حديثه قائلًا: عدد الصينيين المقيمين لديكم في ناميبيا حاليًا يتجاوز الألمان بأربعة أضعاف، وهذا ليس ما يحدث في مختلف أنحاء العالم، فرد عليه الرئيس الناميبي قائلًا: ما مشكلتك مع هذا؟ إنك تتحدث عن التواجد الصيني في ناميبيا وكأنه مشكلة أوروبا وليس موضوعًا يهمنا نحن.

الصينيون لا يلهون كالألمان

وتابع: الصينيون لم يأتوا للعب واللهو في هذه الأرجاء، كما يفعل الألمان، مشيرًا إلى أن الألمان يدخلون للبلد بطريقة المشاهير، ويتم التعامل معهم بشكل جيد، لكن هناك العديد من المواطنين الناميبيين الذين يتعرضون للمضايقات في ألمانيا بمن فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية.

ولفت إلى ضرورة الحديث عن الألمان والطريقة التي يعاملون بها مواطني بلاده، ليختتم حديثه بالقول: هذه بلادنا ولا تشفق علينا، في كل مرة تأتون فيها تسألوننا عن الصينيين.

الاستثمارات الصينية في ناميبيا

وتشارك الشركات الصينية في تطوير البنى التحتية والصناعة في العديد من البلدان الإفريقية بما فيها ناميبيا حيث تسعى لأن تصبح مركزًا لوجستيًا في منطقة الجنوب الإفريقي، وتأتي أبرز تلك الاستثمارات في مشاريع شبكات الطرق ومنجم اليورانيوم.