رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار

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علق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية المهندس عبدالله الحماد على شكاوى البعض بشأن ارتفاع أسعار العقارات.
#المديفر: انقلوا عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أنه يقول "لسنا راضين عن ارتفاع أسعار العقار"@almodifer @a_salhammad#هيئة_العقار_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/wIVIMlsqtx
— الليوان (@almodifershow) March 24, 2023
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، في برنامج “الليوان”: إن أسعار العقار مرتفعة، فيها إشكال وليست صحية ولسنا راضين عنها لأنها في النهاية شيء سلبي!.
#المديفر يسأل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: هل سعر العقار سيرتفع أم سينخفض؟@almodifer @a_salhammad#هيئة_العقار_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/eQlwKao8RM
— الليوان (@almodifershow) March 24, 2023
وأضاف “الارتفاع سلبي على الأطراف كلها! وهذا معطّل للاقتصاد! بالتالي المفترض أن الأسعار تنزل وهذا اللي نعمل عليه بما يحقق التوازن للقطاع العقاري!”.
وتحدث رئيس هيئة العقار عن رسوم الأراضي البيضاء، وقال سوف ترتفع إلى 10% كحد أقصى تدريجياً.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: رسوم الأراضي البيضاء سوف ترتفع إلى 10% كحد أقصى تدريجياً @almodifer @a_salhammad#هيئة_العقار_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/zBGM29yHTl
— الليوان (@almodifershow) March 24, 2023