رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار

علق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية المهندس عبدالله الحماد على شكاوى البعض بشأن ارتفاع أسعار العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، في برنامج “الليوان”: إن أسعار العقار مرتفعة، فيها إشكال وليست صحية ولسنا راضين عنها لأنها في النهاية شيء سلبي!.

ارتفاع أسعار العقارات

وأضاف “الارتفاع سلبي على الأطراف كلها! وهذا معطّل للاقتصاد! بالتالي المفترض أن الأسعار تنزل وهذا اللي نعمل عليه بما يحقق التوازن للقطاع العقاري!”.

وتحدث رئيس هيئة العقار عن رسوم الأراضي البيضاء، وقال سوف ترتفع إلى 10% كحد أقصى تدريجياً.