رئيس وزراء العراق: بلدنا لن يكون ممرًا للاعتداء على الجوار

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن بلده لن يكون ممراً للاعتداء على دول الجوار، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع احترام سيادته.

تهديد دول الجوار

وأضاف السوداني في كلمة ألقاها خلال “ملتقى السليمانية”: “لن نقبل بأن تكون أرض العراق منطلقا لتهديد دول الجوار”.

وتابع “اتفقنا مع جميع القوى السياسية على أن الحكومة هي المسؤولة عن التعامل مع وجود القوات الأجنبية”.

استقرار العراق

وشدد رئيس الحكومة على أن العراق يجب أن يكون مستقرًا بعيدًا عن الصراعات والحروب والتداخلات الخارجية ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وأشار السوداني إلى أن هناك ما يعتبرها مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وأضاف: “إيران دولة جارة ولدينا شراكات معها”.

ضبط أمن الحدود

وأكد رئيس وزراء العراق أن الحكومة مصممة على ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب”.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي تطلع بلاده إلى تكوين “شراكات اقتصادية ومستدامة مع الشعوب الصديقة”.

تصفية الحسابات

وشدد على أن العراق يجب أن يكون مستقراً بعيداً عن الصراعات والحروب والتدخلات الخارجية، ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وبالنسبة لمباحثاته في إقليم كردستان، وصف السوداني اللقاءات في أربيل بأنها كانت “مثمرة”، قائلاً: “ندعم جهود توحيد الصف.. والعراق غير قابل للتقسيم”.

وكان السوداني أعلن يوم الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.