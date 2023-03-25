رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت في كولالمبور، إن السعودية تُعَد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار، ترغب بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين وتراه أمرًا مهمًّا.

يأتي ذلك بعد أن غادر رئيس الوزراء الماليزي، السعودية، يوم أمس، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، وهي الزيارة الأولى لإبراهيم خارج منطقة الآسيان منذ تعيينه رئيس وزراء ماليزيا في نوفمبر من العام الماضي.

علاقات ممتازة بين ماليزيا والسعودية

وفي حديثه للإعلام، أكد أن ماليزيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع المملكة؛ بما في ذلك الشؤون التجارية والمصرفية والأنشطة الإسلامية؛ مشيرًا أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع الرياض بشكل أكبر.

وأعرب عن أمله في أن تُمَكّن هذه العلاقة الجيدة، ماليزيا من الاستفادة من بعض مبادرات المملكة الجديدة مدفوعة برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد سلمان.

وبحسب وكالة واس، غادرَ أنور إبراهيم اليوم بعد أن زار المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.