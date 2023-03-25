Icon

توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي Icon 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية Icon صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين Icon شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام Icon الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن Icon الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض Icon مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر Icon رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط Icon رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية Icon قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون مع المملكة

رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت في كولالمبور، إن السعودية تُعَد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار، ترغب بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين وتراه أمرًا مهمًّا.

يأتي ذلك بعد أن غادر رئيس الوزراء الماليزي، السعودية، يوم أمس، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، وهي الزيارة الأولى لإبراهيم خارج منطقة الآسيان منذ تعيينه رئيس وزراء ماليزيا في نوفمبر من العام الماضي.

علاقات ممتازة بين ماليزيا والسعودية

وفي حديثه للإعلام، أكد أن ماليزيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع المملكة؛ بما في ذلك الشؤون التجارية والمصرفية والأنشطة الإسلامية؛ مشيرًا أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع الرياض بشكل أكبر.

وأعرب عن أمله في أن تُمَكّن هذه العلاقة الجيدة، ماليزيا من الاستفادة من بعض مبادرات المملكة الجديدة مدفوعة برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد سلمان.

رئيس وزراء ماليزيا السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط

وبحسب وكالة واس، غادرَ أنور إبراهيم اليوم  بعد أن زار المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم