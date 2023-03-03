رابح صقر: أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا كريستيانو رونالدو

ادعى المطرب الشهير رابح صقر مازحًا، أنه هو صاحب احتفال SI المميز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبله، مستشهدًا بذلك بأحد أغانيه.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عند تسجيله للأهداف بسبب احتفاله si الذي يقوم به عند إحراز الأهداف.

تعليق رابح صقر

ونشر المذيع عبدالعزيز العبدان مقطع فيديو له مع المطرب رابح صقر حيث قال الأخير: ” أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا رونالدو، الحقوق عندي لأنني قلتها قبله”:.

وأضاف صقر: ” بعديه 3 si أنا في أغنيتي”.

ويقدم رونالدو أداءً مميزًا مع نادي النصر بالفترة الحالية، حيث أحرز 8 أهداف وصنع هدفين مع الفريق في بطولة دوري روشن السعودي.

وكان رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عن شهر فبراير الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن عبر “تويتر” أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب بينما فاز الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد بجائزة أفضل حارس في فبراير، والإسباني فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب أفضل مدرب في فبراير.

أما اللاعب نواف الصعدي لاعب أبها فحصد جائزة أفضل لاعب واعد في فبراير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي الباطن بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يطمح النصر في الفوز والعودة مجددًا إلى صدارة دوري روشن.

وكان نادي الاتحاد صعد لـ صدارة بطولة الدوري بعد فوزه اليوم على نادي الخليج بثلاثية دون رد.