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وسط تفاعل واسع من الجمهور

رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني
المواطن - فريق التحرير

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أقامت هيئة الترفيه وشركة روتانا حفلاً استثنائيًا للفنان رابح صقر، بعنوان ليلة الصقر كإحدى فعاليات تقويم الرياض.

وتألق النجم رابح صقر في الحفل وسط تفاعل واسع من الحضور، فيما علقت شركة روتانا، الليلة الفرحة فرحتين، لأول مرة إطلاق ألبوم من حفل مباشر، في إشارة لإطلاق الفنان ألبومًا جديدًا خلال الحفل.

حركة ثقافية هائلة

من جانبه، قال صقر في تصريحات لقناة روتانا على هامش الحفل: احنا الآن في حركة ثقافية هائلة ومتغيرة بالمملكة، مشيرًا إلى أنه في فترة الخمسينيات كانت بيروت مسيطرة على الساحة الفنية والحركة الثقافية، وفي الستينيات والسبعينيات كانت القاهرة، أما الآن فالسعودية هي المسيطرة، مضيفًا: احنا صناعها، احنا صناع الحركة والحراك الفني.

على صعيد متصل، تصدر وسم ليلة صقر البحث على موقع تويتر، وانتشرت مقاطع مصورة كثيرة من الحفل وسط تفاعل واسع من قبل الجمهور.

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