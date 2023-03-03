مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية رصد إصابات بمرض جلدي نادر ينتقل عبر القطط في بريطانيا التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية
أقامت هيئة الترفيه وشركة روتانا حفلاً استثنائيًا للفنان رابح صقر، بعنوان ليلة الصقر كإحدى فعاليات تقويم الرياض.
#ليلة_صقر .. حفلا استنثائياً للفنان الكبير رابح صقر ضمن فعاليات تقويم الرياض@RabehSaqer@salhendi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JXEvGc69du
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 3, 2023
وتألق النجم رابح صقر في الحفل وسط تفاعل واسع من الحضور، فيما علقت شركة روتانا، الليلة الفرحة فرحتين، لأول مرة إطلاق ألبوم من حفل مباشر، في إشارة لإطلاق الفنان ألبومًا جديدًا خلال الحفل.
الليلة الفرحة فرحتين 😍
لأول مرة اطلاق ألبوم من حفل مباشر 👏
روتانا وهيئة الترفيه وجمهور
الموسيقار يفاجئون #رابح_صقر 🦅
بإطلاق الألبوم الجديد #الصقر23 🤩
في ليلته الكبيرة #ليلة_الصقر 🔥
@RabehSaqer#روتانا#RotanaMusic pic.twitter.com/7LbjORy0nc
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) March 2, 2023
من جانبه، قال صقر في تصريحات لقناة روتانا على هامش الحفل: احنا الآن في حركة ثقافية هائلة ومتغيرة بالمملكة، مشيرًا إلى أنه في فترة الخمسينيات كانت بيروت مسيطرة على الساحة الفنية والحركة الثقافية، وفي الستينيات والسبعينيات كانت القاهرة، أما الآن فالسعودية هي المسيطرة، مضيفًا: احنا صناعها، احنا صناع الحركة والحراك الفني.
في #ليلة_صقر الأغنية الخليجية 🎵
المميزة بجمهورها الرابحي ❤️
"لي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي "#روتانا_لايف #تقويم_الرياض@Turki_alalshikh @RabehSaqer @RiyadhSeason @Mabdoarena pic.twitter.com/hbA6QE2PYF
— Rotana Live (@RotanaLive) March 2, 2023
على صعيد متصل، تصدر وسم ليلة صقر البحث على موقع تويتر، وانتشرت مقاطع مصورة كثيرة من الحفل وسط تفاعل واسع من قبل الجمهور.