رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

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طرح نادي الاتحاد أمس الخميس، تذاكر مباراته أمام ضمك في الجولة الـ 22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء سعر التذكرة 20 ريالًا، حيث تُقام مباراة الاتحاد وضمك مساء الثلاثاء المقبل في دوري روشن، ويُمكن حجز التذكرة من هنا.
يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيطر على جوائز الأفضلية في شهر مارس، بعد مرور 21 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحصد البرازيلي إيجور كورونادو جائزة أفضل لاعب في مارس، بينما نال البرتغالي نونو سانتو مدرب العميد جائزة أفضل مدرب، وحصد البرازيلي مارسيلو جروهي جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال سعد الموسى لاعب الاتفاق جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر مارس.
ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن حاليًّا برصيد 50 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد في المركز السابع برصيد 28 نقطة.