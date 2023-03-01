رابط حجز تذاكر مباراة النصر والباطن

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تنطلق بعد غدٍ مباراة النصر والباطن، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” رابط حجز تذاكر المباراة، حيث يُمكن حجز التذاكر من هنا.
وتنطلق المباراة بعد غدٍ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وتبدأ مباريات الغد في الجولة الـ19 بإقامة مباراتين في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة وهما الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ثم الهلال والوحدة في الثامنة والنصف مساءً.
شعيل
🇸🇦
شعيل
🇸🇦مدري