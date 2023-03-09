رازان العجمي تروي تجربتها مع رياضة القفز المظلي

روت رازان العجمي أول لاعبة سعودية في رياضة القفز المظلي الحر تفاصيل تجربتها في هذه الرياضة، حيث تستعد للقفز بالعلم السعودي في يوم العلم.

"رازان العجمي" أول لاعبة سعودية في رياضة القفز المظلي الحر تتحدث عن تجربتها.. وتستعد للقفز بالعلم السعودي في #يوم_العلم @Raz_g11

عبر@Rayankhurmi pic.twitter.com/LMLMer575v — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 9, 2023

تجربة مهمة

وقالت رازان في لقاء على قناة “العربية” إنها بدأت التدريب منذ سنتين كتجربة، ولكن بعد أول وثاني قفزة اكتشفت أنها شغوفة في هذا المجال لتستمر بالتدريبات وتعلم المهارات كلها.

وأضافت: “جاءت الفرصة لكي أكون مدربة في موسم الرياض”، مؤكدة أن معظم الخوف يكون نابعًا من كون هذه الرياضة جديدة.

تمثيل المملكة

وعن شعورها أثناء ممارسة الرياضة، أكدت أنه جميل تشعر فيه بالحرية والطيران، مؤكدة أن هذه الرياضة تحتاج إلى اللياقة والتدريب والممارسة والجهد.

ولفتت إلى أن طموحها هو تمثيل المملكة في هذه الرياضة، وسوف تكون أول سعودية تقفز بالعلم في السماء.

وأعربت عن فخرها بالنساء السعوديات في الرياضة ومجالات أخرى، مؤكدة “نحن طموحات ولدينا الطاقة، وأشجع كل فتاة عندها شغف وطموح سواء في الرياضة أو مجال آخر وأقول لها: حنا معك قلبًا وقالبًا”.