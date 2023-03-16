رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي

نقلت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” – الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي – خلال العام الماضي 2022، أكثر من 980 ألف طالب وطالبة في التعليم العام والتربية الخاصة إلى 20 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة على متن أكثر من 20 ألف حافلة ومركبة، جاء ذلك في تقرير الأعمال والإنجازات السنوي لعام 2022 للشركة والذي تضمن نظرة عامة على أداء الشركة وأبرز المنجزات التي حققتها على مدى العام الماضي.

وأشار التقرير إلى إسهامات الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة دسر لإنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة لتوطين صناعة الحافلات باستخدام تقنيات حديثة للمحركات، وتخفيف التدفق الخارجي للأموال وخفض نسبة استيراد الحافلات بنسبة تتجاوز 30%.

معايير الأمن والسلامة

وفي إطار اهتمامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة أشار تقرير الأعمال والإنجازات إلى إطلاق رافد برامج تدريبية للسائقين استفاد منها أكثر من 15 ألف سائق تم تدريبهم على إجراءات الأمن والسلامة والقيادة الآمنة ضمن المادة التدريبية التأسيسية، كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة SaveFast لتطبيق برامج تهدف إلى تأهيل وتدريب السائقين على القيادة الآمنة حيث دربت الشركة أكثر من 5000 سائق ضمن برنامج التدريب النفسي والسلوكي للسائقين، في حين أهلت الشركة 20 مدربًا معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تقديم الدورات التدريبية.

جولات ميدانية

وأشار التقرير إلى أن عدد جولات الرقابة الميدانية بلغت أكثر من 57 ألف جولة للتأكد من سلامة الأسطول فنيًا، وتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة عبر فرق فحص ورقابة ميدانية مدربة ومؤهلة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ما يزيد عن 600 فحص وقائي، لضمان تقديم خدمة نقل مدرسي آمن ومريح.

و طورت الشركة 10 أنظمة وتطبيقات تقنية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى جانب تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في خدماتها منها أداة تخطيط المسارات التي تقلل من زمن الرحلة المدرسية، ونظام معالجة بيانات الشمول والتسكين لتسريع عمليات دراستها واعتمادها، ونظام البيانات التشغيلية، ونظام الحوادث لرصد وتسجيل الحوادث ميدانيًا، ونظام وتطبيق الفحص الميداني، ونظام معالجة الملاحظات الذي يتيح لمنفذ الخدمة الاطلاع على كافة الملاحظات المرصودة ميدانيًا، ومنصة النقل الرقمية، والتطبيقات المقدمة لمشروع نقل القطاع الخاص مثل تطبيق رافد للسائقين وتطبيق رافد أولياء الأمور وبطاقة الطالب الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتضمن العديد من الخدمات والمعلومات.

كما تولي الشركة أهمية كبرى لعملائها من خلال تخصيصها لعدة قنوات متنوعة بهدف ضمان رضا المستفيد وتقديم كافة الخدمات والرد على الاستفسارات ونتيجة لذلك فقد وصلت نسبة العمليات في مركز رعاية العملاء إلى 133 ألف عملية، وعدد المكالمات 158 ألف مكالمة خلال العام الماضي ما بين بلاغات واستفسارات تتعلق بالخدمة.

وتكللت جهود الشركة بحصولها على شهادة الاعتماد السعودي في الرقابة والتفتيش على الحافلات من المركز السعودي للاعتماد كأول جهة معتمدة في هذا المجال، وشهادة اعتماد أفضل بيئة عمل التي تمنحها المنظمة العالمية Great Place To Work بصفتها أحد أفضل بيئات العمل في المملكة، كما حصدت الشركة جائزة دبي للنقل المستدام ضمن فئة “السلامة في التنقل” وحققت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجديد شهادة اعتماد منظمة الأيزو في إدارة الأمن والسلامة المرورية بعد إجراء معهد BSI جلسة تدقيق لمدى التزام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة.