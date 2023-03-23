راكب ينجح في الهبوط بطائرة بعد مرض قبطانها

تمكن راكب من مساعدة طيار في رحلة تابعة لخطوط ساوث ويست الجوية، والذي احتاج إلى رعاية طبية أثناء الرحلة، التي كانت متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وبقيت في الجو لأكثر من ساعة قبل أن تعود بأمان إلى مدينة لاس فيغاس.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، تدخّل طيار خارج الخدمة للمساعدة في الهبوط بالطائرة بعد أن مرض قبطانها، بينما تولى الطيار المساعد زمام التحكم.

ووفقًا لوسائل الإعلام، أُجبرت رحلة ساوث ويست 6013 على العودة إلى لاس فيغاس، الأربعاء، حيث كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة للطيار، الذي كان “عاجزًا”. ولحسن الحظ، كان أحد الركاب في وضع جيد لمساعدة الطاقم.

شكر الطيار المنقذ

وسُمع مساعد الطيار وهو يقول لقد “أصبح القبطان عاجزًا أثناء رحلته إنه الآن في الجزء الخلفي من الطائرة مع طاقم الضيافة. لكننا بحاجة إلى نقله في سيارة إسعاف على الفور، وفقًا لتسجيلات أرشيف الراديو.

ووجهت شركة ساوث ويست إيرلاينز، الشكر للطيار المنقذ، الذي لم يتردد في المساعدة، وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.