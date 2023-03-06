رامون دياز لا يخسر أمام دونيس

يطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الفتح اليوم، وحصد ثلاث نقاط هامة في دوري روشن السعودي.

رامون دياز يسعى للفوز الثالث

ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

ويملك رامون دياز سجلًا مميزًا أمام المدير الفني اليوناني دونيس، حيث سبق وتقابلا مرتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ونجح الهلال في الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ29 من الموسم الماضي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة رامون دياز تفوقه على الفتح مع دونيس، وفاز بهدف دون رد في مباراة الدور الأول هذا الموسم، التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

الهلال والفتح بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

المواجهات السابقة

وتُعد مباراة الهلال والفتح اليوم هي المواجهة الـ28 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجحت كتيبة رامون دياز في الفوز 21 مرة، مقابل 3 انتصارات للنموذجي، وتعادلا مثلهم.