رامون دياز يغادر ملعب الملز مسرعًا بعد وفاة زوجة نجله

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، غادر ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” مسرعًا رفقة نجله بعد نهاية مباراة الفتح في كأس الملك مباشرة، بعد علمه بوفاة زوجة نجله في حادث مروري في الأرجنتين.

🎥 ايميليانو دياز اثناء مغادرته استاد الامير فيصل بن فهد ويبدو متأثراً بحادث عائلته .https://t.co/PITVUY6jHp pic.twitter.com/n0efpz7Ske — حمد الصويلحي (@H_swilhy) March 14, 2023

رامون دياز يغادر بعد المباراة

وذكر الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” أن دياز غادر ملعب الملز مع نجله إيميليانو بعد معرفتهما بالحادث، حيث فارقت زوجة إيميليانو الحياة، بجانب نقل حفيد دياز إلى أحد المستشفيات.

ونشر الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لـ إيميليانو دياز وهو يبدو عليه التأثر والحزن بسبب الحادث الذي حدث لعائلته.

وكانت صحيفة Ole الأرجنتينية ذكرت أن حادثًا مروريًّا في مدينة بوينوس آيريس الأرجنتينية أدى لوفاة زوجة نجل مدرب الهلال وإصابة حفيده.