رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي

انتهت مباراة يوفنتوس ضد تورينو، مساء الثلاثاء بفوز يوفنتوس بنتيجة 4/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

في مباراة شهدت 6 أهداف..

يوفنتوس يحقق الفوز في مباراة الديربي أمام تورينو بنتيجة 4-2

شاهد الأهداف كاملة#يوفنتوس_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CJWRBMJpRf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 28, 2023

يوفنتوس ضد تورينو

وكان تورينو افتتح التسجيل عبر اللاعب يان كرامو في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم سجل يوفنتوس هدف التعادل عبر الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، ثم سجل تورينو الهدف الثاني عبر اللاعب أنتونيو سانابريا في الدقيقة الـ43.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن البرازيلي دانيلو من تسجيل الهدف الثاني لـ يوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سيطر يوفنتوس على معظم دقائق المباراة، ليسجل الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين بريمر والفرنسي أدريين رابيو في الدقيقتين الـ71 والـ81.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد تورينو، بفوز اليوفي برباعية مقابل هدفين، ليُصبح رصيد يوفنتوس 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

نتائج مباريات الجولة الـ24

وكانت مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من السبت الماضي بفوز نابولي على إمبولي بهدفين دون رد وفوز ساسولو على ليتشي بهدف دون رد.

وفي يوم الأحد الماضي، فاز بولونيا على إنتر ميلان بهدف دون رد، وفاز ساليرنيتانا على مونزا بثلاثية دون رد، وتعادل سبيزيا مع أودينيزي بهدفين لكل فريق، وفاز ميلان على أتالانتا بهدفين دون رد.

وفي مباريات أول أمس الاثنين، فاز فيورنتينا على هيلاس فيرونا بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على سامبدوريا بهدف دون رد، بينما في مباريات أمس الثلاثاء فاز كريمونيزي على روما بهدفين لهدف، وفاز يوفنتوس على تورينو برباعية مقابل هدفين.