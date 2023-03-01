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في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي

رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة يوفنتوس ضد تورينو، مساء الثلاثاء بفوز يوفنتوس بنتيجة 4/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

يوفنتوس ضد تورينو

وكان تورينو افتتح التسجيل عبر اللاعب يان كرامو في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم سجل يوفنتوس هدف التعادل عبر الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، ثم سجل تورينو الهدف الثاني عبر اللاعب أنتونيو سانابريا في الدقيقة الـ43.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن البرازيلي دانيلو من تسجيل الهدف الثاني لـ يوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سيطر يوفنتوس على معظم دقائق المباراة، ليسجل الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين بريمر والفرنسي أدريين رابيو في الدقيقتين الـ71 والـ81.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد تورينو، بفوز اليوفي برباعية مقابل هدفين، ليُصبح رصيد يوفنتوس 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

يوفنتوس ضد تورينو

نتائج مباريات الجولة الـ24

وكانت مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من السبت الماضي بفوز نابولي على إمبولي بهدفين دون رد وفوز ساسولو على ليتشي بهدف دون رد.

وفي يوم الأحد الماضي، فاز بولونيا على إنتر ميلان بهدف دون رد، وفاز ساليرنيتانا على مونزا بثلاثية دون رد، وتعادل سبيزيا مع أودينيزي بهدفين لكل فريق، وفاز ميلان على أتالانتا بهدفين دون رد.

وفي مباريات أول أمس الاثنين، فاز فيورنتينا على هيلاس فيرونا بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على سامبدوريا بهدف دون رد، بينما في مباريات أمس الثلاثاء فاز كريمونيزي على روما بهدفين لهدف، وفاز يوفنتوس على تورينو برباعية مقابل هدفين.

يوفنتوس ضد تورينو

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