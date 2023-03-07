جاء ذلك خلال الاجتماع الـ19 لفريق العمل، والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023م، عبر الاتصال المرئي.
سرب طيور يتسبب في انفجار محرك طائرة ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج قريبًا الأمم المتحدة : خسائر زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا السياحة السعودية تشارك في معرض ITB Berlin بحجم قياسي ولافت إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود تضامنًا مع النساء وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الأوكرانية في بريطانيا 54 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي الجلوس لفترات طويلة قد يسبب إعاقة جسدية
ناقش فريق ربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون الخليجي، آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور بدول الخليج وتدشينها خلال الفترة القليلة القادمة.
فيديو | قريبًا.. ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج#الإخبارية pic.twitter.com/hmI2cU4usJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، تهدف المناقشات إلى تعزيز توحيد الإجراءات وتبادلها فيما بين الأجهزة المرورية وفق آليات تعمل وتساهم في الحد من وقوع الحوادث ومخالفة القواعد المرورية بدول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ19 لفريق العمل، والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023م، عبر الاتصال المرئي.