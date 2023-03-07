ناقش فريق ربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون الخليجي، آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور بدول الخليج وتدشينها خلال الفترة القليلة القادمة.

فيديو | قريبًا.. ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج#الإخبارية pic.twitter.com/hmI2cU4usJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

الحد من وقوع الحوادث

وحسب قناة “الإخبارية”، تهدف المناقشات إلى تعزيز توحيد الإجراءات وتبادلها فيما بين الأجهزة المرورية وفق آليات تعمل وتساهم في الحد من وقوع الحوادث ومخالفة القواعد المرورية بدول المجلس.