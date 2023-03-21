ربط تليفزيوني في المحكمة العليا مع 10 مراصد لتحري هلال رمضان

كشف مراسل قناة “الإخبارية” عبدالله القرني، أن هناك ربطًا مباشرًا في المحكمة العليا مع 10 مراصد في أنحاء المملكة لرؤية هلال شهر رمضان.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله القرني: هناك ربط مباشر في المحكمة العليا مع 10 مراصد في أنحاء المملكة لرؤية هلال شهر #رمضان #نشرة_النهار pic.twitter.com/ALfh56sCQc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023

وأوضح أنه يتواجد في دائرة الأهلة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي من أجل تحري رؤية هلال رمضان، برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خالد بن عبدالله الحيدان.

الربط التليفزيوني

وأشار إلى أن هناك ربطًا تليفزيونيًا بين المحكمة العليا و 10 مراصد في أنحاء المملكة لرؤية هلال شهر رمضان، منها الدمام والمجمع في سدير وتمير وبريدة وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، بالإضافة إلى فتح 40 محكمة أبوابها لاستقبال من يريد أن يدلي بشهادته بشأن تحري الهلال.

رؤية هلال رمضان

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان، حيث تم أتمتة الترائي إلكترونيًا حيث تتجه الأنظار لدار الأهلة لمعرفة ثبوت رؤية الهلال من عدمه.

وتستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إمارة منطقة تبوك، عن تواجد لجنة الترائي مساء اليوم الثلاثاء، في موقع رصد الأهلة المخصص لترقب هلال شهر رمضان المبارك.