رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود تضامنًا مع النساء 

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرجال إيرانيين عاملين في الصيدليات يرتدون الحجاب الأسود، وذلك تضامنًا مع النساء بعد فرضه من قبل نظام طهران على جميع النساء العاملات في الصيدليات.
وكانت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، قد أصدرت تعليمات للصيدليات تقضي بأن على جميع النساء العاملات في الصيدليات ارتداء حجاب ذي لون أسود.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الحكومية أفادت خلال الأسابيع الماضية بتقارير عن إغلاق عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم مراعاة الحجاب.
وتواجه النساء في إيران قمعًا متزايدًا من نظام الملالي وزادت وتيرته بعد الاحتجاجات العارمة بعد مقتل العشرينية همسا أميني على يد قوات شرطة الآداب بسب عدم الالتزام بالحجاب الصحيح.
ولم تسلم الطالبات من الإيذاء الموجه لهن، حيث تم تسميم مئات الطالبات في المدارس في جميع أنحاء إيران، وفي حين أن الفاعل لا يزال مجهولًا، إلا أن النظام يلقي باللوم على الأعداء في الخارج دون إشارة لمن هو العدو تحديدًا، وفي المقابل، يتهم الشعب حكامه بهذه الجريمة.