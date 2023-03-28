لقطات لرجل أمن يساعد المعتمرين في معرفة الأماكن بمكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، رجل أمن يساعد المعتمرين في معرفة الأماكن بمكة المكرمة.

ثمن رحلة

ورصد الفيديو رجل الأمن وهو يتحدث مع سائق أجرة، ويجادله بشأن ثمن توصيلة أحد المعتمرين، قائلًا للسائق: “كم فلوس.. ليش 30.. يقول العداد هناك 10 ريال”.

وعقب ذلك، وجه رجل الأمن المعتمر لركوب السيارة الأجرة، مؤكدًا عليه دفع 10 ريالات.

كما ساعد رجل الأمن المعتمرين الذين توجهوا له من أجل معرفة الأماكن حول الحرم المكي.

ويقدم رجال الأمن جهودًا كبيرة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقومون بالحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن، فضلًا عن الإرشاد لتسهيل حركتهم وتنقلهم.