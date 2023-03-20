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رجل وزوجته يطعنان جارهما لخلاف على موقف السيارة في نيويورك

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
رجل وزوجته يطعنان جارهما لخلاف على موقف السيارة في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت صور شخصين يشنان هجومًا عنيفًا على أحد الجيران في كوينز بعد خلاف على مكان لوقوف السيارات في مدينة سانيسايد بواشنطن الأمريكية.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، يمكن رؤية أرتورو كويفاس “30 عامًا”، وديزي باريرا البالغة من العمر “27 عامًا” يشنان هجومًا ضد ضحيتهما البالغة من العمر 28 عامًا بمضرب بيسبول قبل الساعة 4 مساءً يوم الجمعة الماضي.

مشهد دموي

وتحول الشجار إلى مشهد دموي، بعدما اختلفوا على مكان وقوف السيارات، ليتم ضرب الضحية بمضرب مرارًا وتكرارًا، كما تم طعنه خمس مرات في جميع أنحاء جسده خلال الهجوم الذي وقع في وضح النهار.

ووثقت الصور تناثر دماء الضحية على الأرض، بينما يقوم رجل بركله في ظهره ورأسه قبل أن تضربه الزوجة في رأسه بالمضرب.

وقالت الشرطة إنه نُقل إلى المستشفى، بعد دخوله في حالة حرجة ولكنها مستقرة الآن.

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