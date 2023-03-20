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اشتبكا أثناء ركوبهما اللعبة بمهرجان مونستر

رجل يطعن آخر حتى الموت بسبب لعبة بألمانيا

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
رجل يطعن آخر حتى الموت بسبب لعبة بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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اختتم مسؤولون في غرب ألمانيا، أمس الأحد، مهرجانًا كبيرًا قبل الموعد المقرر بيوم، بعد أن طعن رجل شخصًا آخر حتى الموت على لعبة “دوامة الخيل”.

لفظ أنفاسه

وأعلنت الشرطة، أن الضحية البالغ من العمر 31 عامًا ورجلًا آخر اشتبكا أثناء ركوبهما اللعبة بمهرجان مونستر، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، مساء السبت.

وأثناء المشادة طعن المشتبه به الضحية بسكين. وبالرغم من محاولات إنقاذه، فإن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

كلاهما هرب

ولم يكن الرجلان يعرفان بعضهما بعضًا من قبل. ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به ورجل آخر كان معه وقت الهجوم، وكلاهما هرب، وفقًا للشرطة.

وكشف ماركوس ليوي، عمدة مونستر، في بيان، أنه كان من المقرر أن يكون الأحد هو اليوم الأخير من المعرض، لكن مسؤولي المدينة قرروا اختتامه مبكرًا “احترامًا للضحية”.

ويقام هذا المهرجان ثلاث مرات سنويًّا في مونستر. ووفقًا للموقع الإلكتروني للمنظمين، يجتذب الحدث ما يصل إلى مليون زائر سنويًّا.

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