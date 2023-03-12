رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم

تستهدف شركة طيران الرياض التي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لها، أن تصل رحلاتها إلى 100 وجهة محلية ودولية بحلول عام 2030.

تعزيز القدرة التنافسية

وستسهم “طيران الرياض” في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية عبر رفع القدرات لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشحن، بما يسهم في جذب حركة المسافرين وربطهم بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

وتساهم شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين منظومة الطيران المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، ومن أبرزها شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي، بالإضافة إلى شركة الطائرات المروحية وشركة تأجير الطائرات.

كما تتماشى الخطط المستقبلية لشركة طيران الرياض مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي، والهادفة إلى الوصول لنقل 330 مليون راكب بحلول عام 2030، وزيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة.

ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خبرات الصندوق الاستثمارية

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الطيران.

وسيساهم طيران الرياض في دعم خطط المملكة لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.