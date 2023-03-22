رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا

أعلن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الأربعاء، عن رحيل المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا رسميًا عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك يعلن رحيل فيريرا

وذكر نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شكرًا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا.. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم”.

وأكدت تقارير أن المشرف على الكرة، أمير مرتضى منصور، تفاوض مع المدير الفني البرتغالي على قيمة الشرط الجزائي “راتب 3 شهور”، حيث إنه يحصل على مبلغ 175 ألف دولار شهريًا.

وقرر فيريرا التنازل عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي.

الزمالك يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، حيث إنه ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات، بعدما تذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل 6 مرات، والخسارة في 5 لقاءات.