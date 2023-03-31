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بسبب راتبه المرتفع

رحيل نيمار قد يبقي ميسي في سان جيرمان!

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
رحيل نيمار قد يبقي ميسي في سان جيرمان!
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الراتب المرتفع الذي يتقاضاه.

راتب نيمار أزمة للنادي

ويُعد كيليان مبابي صاحب أعلى راتب في صفوف باريس سان جيرمان بـ6 ملايين يورو، يليه نيمار بـ3 ملايين و675 ألف يورو، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ3 ملايين و375 ألف يورو، وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وتأمل إدارة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب راتبه المرتفع، بالإضافة إلى غيابه عن الفريق لفترات طويلة، بسبب الإصابات، والتي كان آخرها خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

التجديد لميسي

كما أن رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي، قد يُساهم في استمرار ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث إن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

نيمار وميسي
النجم البرازيلي وميسي

وأوضحت “ليكيب”، أن ميسي يدرس كافة الخيارات، فيما تحاول إدارة باريس سان جيرمان تمديد عقده، مع الامتثال لمبدأ اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ويحظى ليونيل ميسي باهتمام من الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، بجانب رغبة إدارة نادي برشلونة الإسباني في عودته للفريق مرة أخرى، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، إلا أنه لم يحسم موقفه.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab
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