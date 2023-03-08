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صادفها في الشارع وتبين لاحقًا أنها ابنة شهيد

ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو الفنان فايز المالكي وهو يهدي مبلغًا من المال لطفلة ابنة شهيد صادفته في الشارع.

وبين مقطع الفيديو تواجد الفنان داخل سيارة فيما اقتربت منه طفلة فأعطاها مبلغًا من المال في يدها، ثم تبين لاحقًا أنها ابنة شهيد.

كما أظهر الفيديو الطفلة وهي تعود سعيدة بالهدية التي حصلت عليها وفتحت يدها فكانت حوالي 500 ريال والبعض قدرها بـ 1500 ريال.

إشادة واسعة

من جانب آخر، حظي الفيديو على تفاعل واسع على موقع تويتر، وأشاد مستخدمو المنصة بموقف الفنان، وشاركوا المقطع عشرات المرات على حساباتهم.

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