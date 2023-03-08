أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتشفت مرضه فطلبت فسخ النكاح بعد 3 أشهر من زواجها أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ثلاثية لـ الزمالك ضد الترجي تُنعش آماله في دوري أبطال إفريقيا شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة أعراض الأنيميا وطرق علاجها
وثق مقطع فيديو الفنان فايز المالكي وهو يهدي مبلغًا من المال لطفلة ابنة شهيد صادفته في الشارع.
وبين مقطع الفيديو تواجد الفنان داخل سيارة فيما اقتربت منه طفلة فأعطاها مبلغًا من المال في يدها، ثم تبين لاحقًا أنها ابنة شهيد.
كما أظهر الفيديو الطفلة وهي تعود سعيدة بالهدية التي حصلت عليها وفتحت يدها فكانت حوالي 500 ريال والبعض قدرها بـ 1500 ريال.
من جانب آخر، حظي الفيديو على تفاعل واسع على موقع تويتر، وأشاد مستخدمو المنصة بموقف الفنان، وشاركوا المقطع عشرات المرات على حساباتهم.