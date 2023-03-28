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يستفيد منه 14 ألف شخص

رد فعل أطفال مالي بعد افتتاح ساهم بئر مياه لهم

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
رد فعل أطفال مالي بعد افتتاح ساهم بئر مياه لهم
المواطن - فريق التحرير

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وثقت عدة مقاطع، فرحة أهالي دولة مالي، بعد أن افتتحت منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بئرًا للمياه، والذي يغطي 10 آلاف متر مربع ويستفيد منه 14 ألف شخص في المنطقة المنفذ بها.

فرحة الأطفال

وأظهرت لقطات مصورة فرحة الأطفال والأهالي بحفر البئر، موجهين الشكر لفريق ساهم على إنقاذهم بعد غلق آبارهم ودفنها بالرمال.

معاناة سكان مالي

ووثق الفنان فايز المالكي المشارك في حملة ساهم، عدة مقاطع فيديو ترصد معاناة مواطني مالي خلال شهر رمضان، حيث يحتاجون للتبرع لعدم امتلاكهم الأكل والمال.

كما رصد مقطع فيديو صادم معاناة مواطني مالي من الجوع والفقر، إذ يعتمدون على تجفيف بقايا الطعام من أجل أكله مرة أخرى.

ووثق الفيديو تجمعات للمواطنين بمالي، حيث يضعون بقايا خبر وطعام في الهواء من أجل تجفيفه واستهلاكه مرة أخرى.

ودعا المواطنين إلى التبرع لمنصة ساهم من أجل الفقراء وكبار السن والأطفال في العالم، حتى لو بريال واحد.

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