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حافظ على هدوئه ولم يتزحزح من مكانه

رد فعل مذيع باكستاني لحظة الزلزال تثير جدلًا

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
رد فعل مذيع باكستاني لحظة الزلزال تثير جدلًا
المواطن - فريق التحرير

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استطاع مذيع في قناة إخبارية بباكستان الحفاظ على هدوئه، وهو ينقل خبر الزلزال الذي ضرب بلاده أمس، مخلّفاً 9 قتلى و44 مصابًا.

حافظ على الهدوء

فبينما كان الرجل يؤدي عمله بأمان، بدأت الأرض ترتجف من تحته وجدران الاستديو تهتز من حوله، إلا أنه ورغم ذلك حافظ على رباطة جأشه ولم يتزحزح من مكانه.

وانتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تعليقات تشيد برصانة الرجل وقوة قلبه وحسن تصرفه عند الأزمات والشدائد.

زلزال باكستان

يذكر أن الزلزال كان ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، فيما رصد أحد الأشخاص تشققات في المباني، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير للحظات.

قوة الزلزال

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

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