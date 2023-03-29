رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته

جاء تعليق غاضب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابلته في البيت الأبيض، فيما أشعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الساحة السياسية في إسرائيل بعد أن أعلن أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض قريبًا.

Watch: #US President Joe Biden says #Israel's PM Benjamin #Netanyahu will not be invited to the White House in the near term.https://t.co/JxBNq3ECwm pic.twitter.com/oQhlyaeTPE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2023

غضب نتنياهو

وعلق نتنياهو على الفور على هذا التصريح وكذلك أنصاره في حزب “الليكود” الذين كانوا غاضبين، وقال نتنياهو فجر اليوم الأربعاء: “إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها وليس على ضغوط خارجية بما في ذلك أعز أصدقائنا”.

وقال بايدن، للصحفيين في تصريح تداولته مواقع التواصل الاجتماعية في الولايات المتحدة وإسرائيل: “مثل الكثير من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية”.

وأضاف: “لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق. لقد أوضحت ذلك نوعًا ما”.

لا مقابلة قريبًا

وردا على سؤال إن كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض قريبًا، أجاب بايدن: “لا، ليس في المستقبل القريب”.

ولم يسبق لرئيس أمريكي أن كان صريحًا على هذا النحو في حديثه عن رئيس وزراء إسرائيلي.

وجاء تصريحه بعد ساعات من إعلان السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز بأن الدعوة ستوجه قريبًا إلى نتنياهو لزيارة البيت الأبيض. وقال نتنياهو في تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي، فجر الأربعاء: “لقد عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عامًا وأنا أقدر التزامه الطويل الأمد تجاه إسرائيل”.

نتنياهو منبوذ عالميًا

وأشار تقرير واشنطن بوست، الاثنين الماضي، إلى أن أبعاد أزمة نتنياهو وإسرائيل أكبر من مجرد احتجاجات، حيث إن نتنياهو أصبح تهديدًا للعلاقات الإسرائيلية مع واشنطن وأوروبا، حيث أثارت خططه انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وسلطت الاحتجاجات الضوء على السخط في واشنطن من نتنياهو، الذي يلوح في الأفق ويؤثر بشكل كبير على السياسة الإسرائيلية وكذلك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لجيل كامل. وفي الداخل، أحدثت المعارضة المتصاعدة صدوعًا في حزب الليكود اليميني الذي هيمن عليه نتنياهو لسنوات، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

إصلاحات مزعومة

وأطلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العنان لإصلاح واسع النطاق على القضاء، لكنه الآن يجد نفسه تحت الحصار. على مدى الأشهر الأربعة الماضية، تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد خطط حكومته اليمينية المتطرفة لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، وهو تأكيد مطروح لسيطرة الحكومة على المحاكم، والتي تلعب دورًا في أجندة المتدينين المتشددين واليمينيين.

وعلى المسرح العالمي، أصبح نتنياهو منبوذًا بشكل كبير، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل نتنياهو يجد نفسه في هذا المأزق داخل واشنطن، ومنها قضايا الفساد التي يواجهها والتي لا يمكن الخروج منها بأي إعفاء سياسي.