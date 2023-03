رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته

جاء تعليق غاضب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابلته في البيت الأبيض، فيما أشعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الساحة السياسية في إسرائيل بعد أن أعلن أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض قريبًا.

Watch: #US President Joe Biden says #Israel's PM Benjamin #Netanyahu will not be invited to the White House in the near term.https://t.co/JxBNq3ECwm pic.twitter.com/oQhlyaeTPE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2023