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بعد التفكير في ضمه في حال لم يُجدد مع برشلونة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم الإسباني سيرخيو بوسكيتس، نجم نادي برشلونة الإسباني، قراره النهائي بشأن العروض المقدمة له من ناديي الهلال والنصر وذلك للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

ويتنافس النصر والهلال مع إنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة لضم النجم بوسكيتس، حيث يرغب برشلونة في التجديد له مقابل 7 ملايين يورو سنويًّا، بينما يفكر نادي إنتر ميامي في التوقيع معه لمدة موسمين مقابل 20 مليون يورو.

قرار بوسكيتس الحاسم

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي الإسباني خافي ميجيل: إن قائد برشلونة رفض كل العروض المقدمة له من السعودية وأمريكا مفضلًا البقاء مع برشلونة حتى نهاية موسم 2023/ 2024.

سيرخيو بوسكيتس

وينتهي عقد نجم برشلونة صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن إدارة النصر تقدمت بعرض إليه، حيث تسعى لحسم الصفقة، بعد نجاحها في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

 

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