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رسائل ترامب الخاصة تكشف علاقته بـ أوبرا وينفري

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
رسائل ترامب الخاصة تكشف علاقته بـ أوبرا وينفري
المواطن - فريق التحرير

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يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للكشف عن 150 رسالة خاصة أُرسلت إليه من شخصيات معروفة، بما في ذلك واحدة من أوبرا وينفري، وذلك في كتاب جديد سيصدر الشهر المقبل.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأميركي، فإن ترامب سيصدر، في 25 أبريل المقبل، كتابًا جديدًا تحت عنوان “رسائل إلى ترامب”، يتضمن الرسائل التي كان ترامب يتلقاها في الماضي، حين كان المشاهير يتراسلون فيما بينهم بالطريقة التقليدية.

40 عامًا

ويتعلق الأمر برسائل يصل عمر بعضها إلى 40 عامًا، من رؤساء دول وأفراد عائلات ملكية ومشاهير ورجال أعمال كبار.

وفي كل رسالة، يضيف ترامب صورة وتعليقه الخاص على النص وكاتبه.

ومن بين هؤلاء، سيعرض ترامب رسائل من ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وبيل كلينتون والأميرة ديانا وهيلاري كلينتون وتيد كينيدي وكيم جونغ أون وأوبرا وينفري.

رسالة أوبرا وينفري

وكشف “أكسيوس” أن أوبرا وينفري راسلته حين أرسل لها مقتطفا من كتابه في عام 2000 “أميركا التي نستحقها”، قال فيه إن “اختياره الأول لنائب الرئيس سيكون أوبرا وينفري”.

وكتب: “يحترم الأميركيون أوبرا ويعجبون بذكائها واهتمامها.. لقد قدمت الإلهام لملايين النساء لتحسين حياتهن، والعودة إلى المدرسة وتعلم القراءة وتحمل المسؤولية عن أنفسهن. إذا لم أستطع الحصول على أوبرا، فأنا أحب شخصا مثلها”.

وفي ردها عليه، قالت أوبرا: “يجب أن أخبرك أن تعليقاتك جعلتني أبكي قليلا.. محاولة عيش حياة نزيهة شيء، والشيء الآخر هو أن يلاحظ هذا الأمر أمثالك”.

وأضافت: “من المؤسف أننا لم نترشح للبيت الأبيض. يا له من فريق!”

وفي تعليقه على الرسالة، كتب ترامب أنه ما يزال يعتبر وينفري “مذهلة”، لكنه أكد: “للأسف، بمجرد أن أعلنت عن الترشح لمنصب الرئيس، لم تتحدث معي مرة أخرى”.

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